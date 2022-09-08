Несмотря на фиаско с Battlefield 2042, планы на франшизу вполне себе наполеоновские.

Через два дня серии Battlefield исполнится двадцать лет. По всей видимости, чтобы не перегружать грядущий день огромным количеством позитивных новостей, связанных со знаменательной датой, часть анонсов было решено огласить сегодня. О том, что «мистер Battlefield» Ларс Густаввсон покинул DICE, мы сообщили в отдельной заметке, теперь поговорим про планы на будущее.

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А планы эти, как ни странно, большие. Итак, DICE утверждает, что Battlefield 2042 будет продолжать получать новый контент и другие формы поддержки. Дальше идёт интересная новость: отныне за сетевой и одиночный компоненты будущих игр серии Battlefield будут отвечать разные коллективы. Сетевым будет заниматься DICE, а одиночным — студия Ridgeline Games, возглавляемая соавтором Halo Маркусом Лето (Лейто).

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Также над Battlefield продолжит трудиться и студия Ripple Effect, отвечавшая за весьма успешный режим Portal в Battlefield 2042.