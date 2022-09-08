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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Возглавляемая соавтором Halo студия Ridgeline Games будет работать над сюжетной составляющей будущих игр Battlefield
Несмотря на фиаско с Battlefield 2042, планы на франшизу вполне себе наполеоновские.
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Через два дня серии Battlefield исполнится двадцать лет. По всей видимости, чтобы не перегружать грядущий день огромным количеством позитивных новостей, связанных со знаменательной датой, часть анонсов было решено огласить сегодня. О том, что «мистер Battlefield» Ларс Густаввсон покинул DICE, мы сообщили в отдельной заметке, теперь поговорим про планы на будущее.

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А планы эти, как ни странно, большие. Итак, DICE утверждает, что Battlefield 2042 будет продолжать получать новый контент и другие формы поддержки. Дальше идёт интересная новость: отныне за сетевой и одиночный компоненты будущих игр серии Battlefield будут отвечать разные коллективы. Сетевым будет заниматься DICE, а одиночным — студия Ridgeline Games, возглавляемая соавтором Halo Маркусом Лето (Лейто).

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Также над Battlefield продолжит трудиться и студия Ripple Effect, отвечавшая за весьма успешный режим Portal в Battlefield 2042.

#electronic arts #dice #ridgeline games #ripple effect
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