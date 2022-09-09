Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Аналитики: чтобы окупиться, новой Saints Row необходимо разойтись тиражом как минимум в 2 млн копий
Дела у проекта не фонтан.
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

Как и следовало ожидать ещё после первых публикаций игрового процесса перезапуска Saints Row, звёзд с неба данный проект, мягко говоря, хватать не собирался. Так оно и вышло: после релиза обозреватели и игроки назвали новинку кто «середняком», а кто и вовсе «проходняком», и, как результат, игра получила разгромные оценки, привела к падению акций издателя, ну а статистика продаж до сих пор остаётся тайной за семью печатями.

реклама

По всей видимости, с продажами у перезапуска всё не просто плохо, а очень плохо. Тем временем, инвестиционный банк ABG Sundal Collier уже провёл анализ происходящего и подсчитал, что с учётом вложенных в новую Saints Row средств проекту необходимо разойтись тиражом как минимум в два миллиона копий, чтобы хотя бы отбить расходы на свою разработку. Про то, чтобы выйти в плюс, в анализе даже не упоминается.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Аналитики банка предполагают, что несмотря на все проблемы данная задача вполне реализуема: если всё пойдёт по плану, то отметки в два миллиона проданных копий Saints Row сможет достичь до конца текущего финансового года, или, в переводе на «человеческий» календарь, до конца марта следующего года.

#volition #saints row
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы новой Saints Row обещают, что исправят ошибки и недостатки игры
Несмотря на разгромные оценки, новая Saints Row сумела возглавить розничный чарт продаж в Британии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
43
iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro, есть ли смысл покупать новый смартфон
38
О самых дорогих видеокартах в мире
23
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 22
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
14
Пожизненная лицензия Windows 10 стоит всего 16 долларов на большой осенней распродаже
14
The Chosen: Well of Souls - зачищаем мир от скверны
1
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
25

Сейчас обсуждают

LoL
17:57
Чего ты докопался до младшего зен4? Любимка в опасности?)))
Доступные модели Intel Core i5 и i3 13-го поколения будут основаны на старых кристаллах Alder Lake-S
Вежливый_Excalibur
17:55
В результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ прекратил существование. Разведчики заявили, что подразделение прекратило существование из-за...
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
&lt;TopUpdate&gt;
17:54
Если брать платформу с прицелом под апгрейд на будущее, то тут амд рулит. AM4 позволил не плохо так апгредить проц. А ам5 обещает похожее . Так что имхо под апгрейд через пару лет ам5 выглядит куда за...
Ryzen 5 7600X показал свои возможности в Cinebench R23 — новинка уступила даже Core i5-12600K
Сева Шевченко
17:49
сука! так и есть
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
_kurbashi_
17:48
Чем базарнее заголовок, тем больше набегает поругаться, классика же.
Появился результат AMD Ryzen 5 7600X в Cinebench R23 — до 37% быстрее 5600X в многопотоке
Сева Шевченко
17:47
))
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
Сева Шевченко
17:46
сука! так мне и снилось
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
Абылай Ордабаев
17:45
шеша в красных труселях? однако эротический сон был...
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
Co6aKuHaZene
17:44
У интелофанов будет выбор куда интереснее за прайс 7600X + B650 + DDR5. Это либо 13600KF + Z690 + DDR4 или 13700F + B660 + DDR4. И любая из этих связок набрызгает на лица выбравшим 7600X.
Доступные модели Intel Core i5 и i3 13-го поколения будут основаны на старых кристаллах Alder Lake-S
Zorro
17:44
А интегрированная графика в новых процессорах 13900KS будет хуже чем на AMD Athlon 3000G. но не че. Это же Intel.
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем