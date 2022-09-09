Дела у проекта не фонтан.

Как и следовало ожидать ещё после первых публикаций игрового процесса перезапуска Saints Row, звёзд с неба данный проект, мягко говоря, хватать не собирался. Так оно и вышло: после релиза обозреватели и игроки назвали новинку кто «середняком», а кто и вовсе «проходняком», и, как результат, игра получила разгромные оценки, привела к падению акций издателя, ну а статистика продаж до сих пор остаётся тайной за семью печатями.

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По всей видимости, с продажами у перезапуска всё не просто плохо, а очень плохо. Тем временем, инвестиционный банк ABG Sundal Collier уже провёл анализ происходящего и подсчитал, что с учётом вложенных в новую Saints Row средств проекту необходимо разойтись тиражом как минимум в два миллиона копий, чтобы хотя бы отбить расходы на свою разработку. Про то, чтобы выйти в плюс, в анализе даже не упоминается.

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Аналитики банка предполагают, что несмотря на все проблемы данная задача вполне реализуема: если всё пойдёт по плану, то отметки в два миллиона проданных копий Saints Row сможет достичь до конца текущего финансового года, или, в переводе на «человеческий» календарь, до конца марта следующего года.