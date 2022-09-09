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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Little Nightmares этой зимой выйдет на устройствах под управлением Android и iOS
Ужастик-платформер продолжает покорять новые для себя платформы.
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За годы, прошедшие с момента своего релиза, Little Nightmares «расползлась» по всем актуальным на сегодняшний день игровым платформам. В стороне оставались разве что мобильные устройства, однако уже совсем скоро и этот пробел будет ликвидирован. Как сообщили представители студии Tarsier, на устройствах под управлением Android и iOS их проект появится уже этой зимой. Стало быть, в период с декабря 2022-го по февраль 2023-го включительно.

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Напомним, что Little Nightmares появилась на свет пять лет назад — весной 2017 года, а в начале 2021 года вышло продолжение в лице Little Nightmares II. Обе игры получили высоченные пользовательские оценки и стали если не культовыми, то как минимум одними из самых примечательных в коллекциях.

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#little nightmares
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