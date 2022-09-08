Непосредственно от разработчиков.

Разработчики фантастического вестерна Evil West нечасто радуют нас новостями, но когда это всё-таки происходит, то повод обычно оказывается в высшей степени достойным упоминания. Вот и сегодня авторы проекта из студии Flying Wild Hog выложили свежий 13-минутный видеоролик, полностью состоящий из демонстрации игрового процесса их творения.

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Напоминаем, что Evil West повествует историю охотника на вампиров Джесси Рентье, которому предстоит колесить по Дикому Западу и истреблять различных упырей и прочих опасных для мирного населения монстров, применяя для этого как стандартное огнестрельное оружие, так и различные фантастические приспособления.

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Релиз Evil West состоится 22 ноября — о том, что запуск проекта отложен, девелоперы сообщили ещё в середине августа.