Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
13 минут свежего геймплея фантастического вестерна Evil West
Непосредственно от разработчиков.
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

Разработчики фантастического вестерна Evil West нечасто радуют нас новостями, но когда это всё-таки происходит, то повод обычно оказывается в высшей степени достойным упоминания. Вот и сегодня авторы проекта из студии Flying Wild Hog выложили свежий 13-минутный видеоролик, полностью состоящий из демонстрации игрового процесса их творения.

реклама

Напоминаем, что Evil West повествует историю охотника на вампиров Джесси Рентье, которому предстоит колесить по Дикому Западу и истреблять различных упырей и прочих опасных для мирного населения монстров, применяя для этого как стандартное огнестрельное оружие, так и различные фантастические приспособления.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Evil West состоится 22 ноября — о том, что запуск проекта отложен, девелоперы сообщили ещё в середине августа.

#flying wild hog #evil west
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Свежее обновление добавило в Shadow Warrior 3 опцию «Новая игра +»
Журналисты показали 10 минут геймплея фантастического вестерна Evil West от авторов Shadow Warrior
Фантастический вестерн Evil West отложили до конца ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
40
О самых дорогих видеокартах в мире
23
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
130
iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro, есть ли смысл покупать новый смартфон
21
Переработка процессоров с помощью оксида графена позволяет добывать из них чистое золото
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
11
The Chosen: Well of Souls - зачищаем мир от скверны
1

Сейчас обсуждают

Ваня Кислицын
23:19
на али нашел 5500 за 7к
Включай мозги – 5 процессоров для тех, кто привык делать разумный выбор по правильной цене
Tant-Ogly
23:18
так им и надо. этим русакам. щя русачки будут писать типа : да и пох )) хера русаки)))0)
Российские меломаны потеряли доступ к альбомам Sony – Элвис, Бйонсе, AC/DC и другие ушли с рынка РФ
Олег Власов
23:18
автор ничего не сравнивает,он рекламирует и кропает по10 чепушильских статеек в день.
Palit против Gigabyte – кто делает самые быстрые видеокарты и что купить в магазинах РФ прямо сейчас
Ваня Кислицын
23:18
ryzen 5 2600 можно за 6к взять на авито, отличный проц - тянет все задачи и даже не потеет. Все остальное переплата.
Включай мозги – 5 процессоров для тех, кто привык делать разумный выбор по правильной цене
Будильник
23:17
Медленней точно не будет
Ryzen 7 7700X оказался далеко позади Core i5-13600K в многопотоке Geekbench 5
Каа
23:16
Райзен будет ещё греться, аки Солнце. И не потому что много жрёт, а потому что шляпный инженер расположил мелкий кристалл в углу процессора.
Ryzen 7 7700X оказался далеко позади Core i5-13600K в многопотоке Geekbench 5
Муж_ЗАГЛOTA
23:14
горе не замучает? Путин подпишет новый закон и ломануться такие, как я на фронт :D Спасибо вам нытикам интернетовским :D вы сделали все, чтоб мы к вам пришли! Жаль, что за ваши фашистские бошки приде...
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
VRoman
23:14
А что насчёт отсутсвия прироста IPC у новых Интелов? У Интела в 13м поколении вся производительность идёт от увеличения частоты, а у АМД подъём частот выше + увеличилась производительность на МГц.
Ryzen 7 7700X оказался далеко позади Core i5-13600K в многопотоке Geekbench 5
ахахах
23:10
в мп3-это только для телефонов звук,оно качество херовое.С пластинок оцифровки бывают неплохие,но только на нормальной акустике надо такое слушать
Российские меломаны потеряли доступ к альбомам Sony – Элвис, Бйонсе, AC/DC и другие ушли с рынка РФ
VRoman
23:09
Сравнивая эти два процессора - будет. Тут получается 8 ядер АМД которые быстрее 6 больших у Интела, и не говоря уже о 8 довесках в этом 13600К. А эти довески ещё могут мешаться, так что в некоторых иг...
Ryzen 7 7700X оказался далеко позади Core i5-13600K в многопотоке Geekbench 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем