Джефф, вернись!

Несколько часов назад появилось описание набора Watchpoint Pack для Overwatch 2, который будет доступен на старте игры и предложит геймерам различные бонусы в виде валюты, боевого пропуска первого сезона и различных косметических предметов.

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Внимательные пользователи обратили внимание, что владельцы платного боевого пропуска будут получать доступ к новым героям мгновенно. Например, в первом сезоне новым персонажем станет герой поддержки Кирико.

После этого обнаруженную информацию прокомментировал руководитель разработки Overwatch и вице-президент Blizzard Джон Спектор. Он дал понять, что игрокам, которые не купили платный боевой пропуск, придётся открывать героев через бесплатные этапы. То есть, Overwatch 2 будет заставлять геймеров «гриндить» — в лучших традициях корейских MMO-проектов и не только.

Напомним, в оригинальной Overwatch все новые герои были доступны игрокам сразу, в момент их выхода. Но это было при Джеффе Каплане, нынче времена изменились. Подробнее о схемах монетизации руководитель разработки проекта расскажет ближе к релизу, который намечен на 4 октября.

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Разумеется, пользователи Сети подвергли критике нововведения Blizzard в отношении Overwatch 2, но случай с Diablo Immortal показал, что количество изливаемого фанатами негатива слабо влияет на продажи.