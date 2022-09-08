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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Football Manager 2023 анонсирована, релиз — в начале ноября, в том числе впервые на консолях PlayStation
Как ни странно, но, видимо, был запрос.
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Как и следовало ожидать после многочисленных «толстенных» намёков, сегодня SEGA вместе со студией Sports Interactive официально анонсировали Football Manager 2023 — очередной проект, представляющий собой симулятор руководителя футбольной команды. В детали разработчики начнут постепенно вдаваться позднее, пока что же информация сугубо базовая — платформы и дата выхода.

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Что касается платформ, то помимо привычного PC, а с недавних пор ещё Xbox новинка впервые в своей истории также посетит консоли от Sony, в данном случае — PlayStation 5. В остальном перед нами стандартный симулятор футбольного менеджера, и если изменения в новинке и представлены, то ничего переворачивающего геймплей здесь по определению быть не может.

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Релиз запланирован на 8 ноября.

#sega #sports interactive #football manager 2023
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