Как и следовало ожидать после многочисленных «толстенных» намёков, сегодня SEGA вместе со студией Sports Interactive официально анонсировали Football Manager 2023 — очередной проект, представляющий собой симулятор руководителя футбольной команды. В детали разработчики начнут постепенно вдаваться позднее, пока что же информация сугубо базовая — платформы и дата выхода.
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Что касается платформ, то помимо привычного PC, а с недавних пор ещё Xbox новинка впервые в своей истории также посетит консоли от Sony, в данном случае — PlayStation 5. В остальном перед нами стандартный симулятор футбольного менеджера, и если изменения в новинке и представлены, то ничего переворачивающего геймплей здесь по определению быть не может.
Релиз запланирован на 8 ноября.