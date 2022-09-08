Как ни странно, но, видимо, был запрос.

Как и следовало ожидать после многочисленных «толстенных» намёков, сегодня SEGA вместе со студией Sports Interactive официально анонсировали Football Manager 2023 — очередной проект, представляющий собой симулятор руководителя футбольной команды. В детали разработчики начнут постепенно вдаваться позднее, пока что же информация сугубо базовая — платформы и дата выхода.

реклама

Что касается платформ, то помимо привычного PC, а с недавних пор ещё Xbox новинка впервые в своей истории также посетит консоли от Sony, в данном случае — PlayStation 5. В остальном перед нами стандартный симулятор футбольного менеджера, и если изменения в новинке и представлены, то ничего переворачивающего геймплей здесь по определению быть не может.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз запланирован на 8 ноября.