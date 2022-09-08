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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Творческий руководитель Battlefield объявил об уходе из DICE
В «новое путешествие». Видимо, есть, куда путешествовать.
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Студия DICE имеет долгую и богатую историю, и за то, что она получилась именно такой, в том числе следует благодарить Ларса Густавссона, отвечавшего за серию Battlefield с первых дней после её рождения. Густавссон проработал в DICE с двухтысячного года, но сегодня принял решение о том, чтобы отправиться «в новое путешествие».

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В DICE не стали уточнять, куда конкретно держит путь Густавссон, поэтому не исключено, что он просто решил уйти, что называется, «на пенсию». Символично, что сделать это Густавссон решил именно сегодня, за пару дней до официального двадцатилетия серии Battlefield.

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История Battlefield на этом, естественно, не заканчивается. Будут и новые проекты, будут и Battlefield 2042 развивать. Возможно, не так активно, как того хотелось бы, но будут.

#dice
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