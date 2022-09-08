Чем замечательны пожилые игры? Как минимум тем, что разработчики разрешали игрокам создавать свои собственные выделенные серверы, поддерживая тем самым жизнь сетевой составляющей любимых проектов. В современных играх это встречается всё реже: зачастую разработчики создают только свои собственные серверы, вынуждая игроков пользоваться встроенной системой матчмейкинга, и при окончании срока поддержки игра уходит в небытие. Удивительно, но герой данного материала — представитель прямо противоположной ситуации.
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Речь идёт о вышедшем в далёком 2003 году сетевом боевике Wolfenstein Enemy Territory, для которого Bethesda вчера вечером решила открыть официальные выделенные серверы аж в четырёх регионах: США, Европе, Австралии и Британии — по одному серверу на регион.
По словам представителей Bethesda, компания сделала это для того, чтобы игроки могли поностальгировать: дело в том, что за почти двадцать лет существования Wolfenstein Enemy Territory пользовательские (неофициальные) серверы, на которых устанавливаются многочисленные модификации, стали слабо отражать реальный игровой процесс боевика.
На официальных же серверах будет функционировать стандартный игровой режим «Кампания» в режиме «8v8» с дружественным огнём и без ограничений в вооружении. Иными словами, режим полностью «ванильный» — без излишеств и модификаций.