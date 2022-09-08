Хотя сообщество на протяжении двадцати лет и так отлично справлялось с задачей.

Чем замечательны пожилые игры? Как минимум тем, что разработчики разрешали игрокам создавать свои собственные выделенные серверы, поддерживая тем самым жизнь сетевой составляющей любимых проектов. В современных играх это встречается всё реже: зачастую разработчики создают только свои собственные серверы, вынуждая игроков пользоваться встроенной системой матчмейкинга, и при окончании срока поддержки игра уходит в небытие. Удивительно, но герой данного материала — представитель прямо противоположной ситуации.

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Речь идёт о вышедшем в далёком 2003 году сетевом боевике Wolfenstein Enemy Territory, для которого Bethesda вчера вечером решила открыть официальные выделенные серверы аж в четырёх регионах: США, Европе, Австралии и Британии — по одному серверу на регион.

По словам представителей Bethesda, компания сделала это для того, чтобы игроки могли поностальгировать: дело в том, что за почти двадцать лет существования Wolfenstein Enemy Territory пользовательские (неофициальные) серверы, на которых устанавливаются многочисленные модификации, стали слабо отражать реальный игровой процесс боевика.

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На официальных же серверах будет функционировать стандартный игровой режим «Кампания» в режиме «8v8» с дружественным огнём и без ограничений в вооружении. Иными словами, режим полностью «ванильный» — без излишеств и модификаций.