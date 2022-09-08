И мы ни капельки не удивимся этому цинизму, если честно.

За девятнадцать лет своего существования франшиза Call of Duty побывала в различных вооружённых конфликтах последних восьмидесяти лет. Впрочем, до некоторых лежащих на поверхности идей дело по причинам, которые можно связать разве что с моральной составляющей, дело пока не доходило.

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Но всё, в том числе и мораль, когда-нибудь заканчивается: согласно сведениям инсайдера TheGhostOfHope, следующая часть Call of Duty расскажет про войну США в Ираке, а также, по всей видимости, частично затронет тему событий 11 сентября 2001 года. Иными словами, если сведения подтвердятся, то новая Call of Duty затронет события не только в Ираке, но ещё и в Афганистане.

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Согласно имеющимся у инсайдера сведениям, новинка выйдет в 2024 году, а отвечает за неё коллектив Treyarch; то есть, с высокой долей вероятности можно утверждать, что следующий проект будет принадлежать к подсерии Black Ops. Будет ли в новинке представлена «серая мораль», вопрос хороший: во всех предыдущих играх с данной спецификой на практике ни о какой серой морали и речи идти не могло.