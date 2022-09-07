Что удивительно.

Разработчики из студии Mundfish совместно с издательством Focus Entertainment удивили нас сегодня не только информацией об эксклюзивном распространении шутера Atomic Heart в магазине VK Play, но также опубликовали системные требования проекта в Steam.

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На самом деле, «системки» получились довольно скромными: для запуска игры хватит древней GTX 960, 8 Гбайт оперативной памяти и процессора Core i5-4460. Главное требование к процессору — наличие поддержки инструкций AVX, AVX2 и SSE 4.2. То есть, поколение AMD FX официально остаётся в «пролёте» — у процессоров этой серии нет поддержки AVX2. Но всё нужно будет проверять по факту — то есть, после выхода игры.

Минимальные системные требования выглядят следующим образом:

ОС: Windows 10 (20H1 или более новая, 64-битная);

процессор: AMD Ryzen 5 1600 3 Ггц или Intel Core i5-4460 с тактовой частотой 3,1 Ггц;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: AMD Radeon R9 380 (4 Гбайт) или NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Гбайт);

DirectX: версии 12;

место накопителя: 90 Гбайт.

А вот рекомендованные системные требования — тоже довольно умеренные:

ОС: Windows 10 (20H1 или более новая, 64-битная);

процессор: AMD Ryzen 7 2700X 3,8 Ггц или Intel Core i7-7700 с тактовой частотой 3,6 Ггц;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: AMD Radeon RX Vega 64 (8 Гбайт) или NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Гбайт);

DirectX: версии 12;

место накопителя: 90 Гбайт.

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Atomic Heart, по самым последним данным, должна выйти «этой зимой» на ПК и консолях.