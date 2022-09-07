Дипломатия хороша, когда у вас вторая буква в аббревиатуре ИИ расшифровывается как «интеллект», а не как знаете что.

Несмотря на то, что глобальная стратегия Humankind, которая должна была стать полноценным конкурентом Sid Meier’s Civilization в сегменте псевдоисторических представителей данного жанра, оправдала, мягко говоря, далеко не все надежды геймеров, проект продолжает развиваться. Сегодня, например, разработчики из Amplitude Studios анонсировали дополнение под названием Together We Rule.

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Несмотря на сбивающее с толку название, суть дополнения посвящена в основном двум механикам: дипломатии и шпионажу. С помощью дипломатической деятельности вы сможете создавать в зарубежных цивилизациях свои посольства, развивать отношения и даже в итоге сформировать мировой Конгресс (a-la ООН), в задачу которого войдёт разрешение проблем человечества.

Что до шпионажа, то данная одна из древнейших деятельностей человека позволит вам посылать агентов в иностранные государства и генерировать новый «ресурс» под названием Leverage, что можно перевести как «рычаг [дипломатического] воздействия».

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Ожидайте также появление новых культур, таких, как болгары, швейцарцы, шотландцы, сингапурцы и другие, новые чудеса природы, чудеса культуры и повествовательные события. Релиз дополнения Together We Rule должен состояться до конца осени.