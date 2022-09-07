Несмотря на то, что глобальная стратегия Humankind, которая должна была стать полноценным конкурентом Sid Meier’s Civilization в сегменте псевдоисторических представителей данного жанра, оправдала, мягко говоря, далеко не все надежды геймеров, проект продолжает развиваться. Сегодня, например, разработчики из Amplitude Studios анонсировали дополнение под названием Together We Rule.
реклама
Несмотря на сбивающее с толку название, суть дополнения посвящена в основном двум механикам: дипломатии и шпионажу. С помощью дипломатической деятельности вы сможете создавать в зарубежных цивилизациях свои посольства, развивать отношения и даже в итоге сформировать мировой Конгресс (a-la ООН), в задачу которого войдёт разрешение проблем человечества.
Что до шпионажа, то данная одна из древнейших деятельностей человека позволит вам посылать агентов в иностранные государства и генерировать новый «ресурс» под названием Leverage, что можно перевести как «рычаг [дипломатического] воздействия».
Ожидайте также появление новых культур, таких, как болгары, швейцарцы, шотландцы, сингапурцы и другие, новые чудеса природы, чудеса культуры и повествовательные события. Релиз дополнения Together We Rule должен состояться до конца осени.