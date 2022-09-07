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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Проект неплохой, но не имеет ничего нового — Steelrising получила сдержанные оценки критиков
Видимо, в реальности всё ну совсем слабенько.
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Завтра в продажу поступит экшен Steelrising от создателей GreedFall, ну а сегодня разработчики сняли эмбарго на публикацию первых профессиональных обзоров. Пока трудно сказать, поторопились с данным действием девелоперы или нет, но первые оценки Steelrising пока не внушают оптимизма.

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Согласно дебютным рецензиям, Steelrising представляет собой достойный продукт в интересном сеттинге и с грамотной проработкой деталей, но не имеющий в своей сути абсолютно ничего нового для подобного жанра. Все местные элементы игрового процесса напрямую перекочевали либо из Souls-игр, либо из других проектов от студии Spiders.

В общем и целом, средняя оценка Steelrising на агрегаторе Metacritic на момент публикации данной заметки составляла 71 балл. В незапамятные времена это считалось бы высоко, но сегодня, когда играм принято поголовно ставить «десятки» и «сотни», подобный результат можно назвать в лучшем случае посредственным.

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Как бы то ни было, завтра начнут поступать отзывы непосредственно от геймеров, и не исключено, что их мнения будут отличаться от мнений рецензентов. Подобная ситуация возникает не так уж редко, чтобы списывать её со счетов, поэтому ждём завтрашнего вечера.

#spiders #steelrising
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