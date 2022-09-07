В конце августа энтузиасты из коллектива MAWI United GmbH опубликовали на своём YouTube-канале видеоролики с демонстрацией созданного при помощи движка Unreal Engine 5 лиственного леса в разные времена года. Теперь авторы сделали то же самое, но уже с хвойным лесом, в котором можно найти и сосны, и ели.
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Как и в предыдущей демонстрации, авторы продемонстрировали лес в трёх разных временах года: летом, осенью и зимой. По всей видимости, весеннего пейзажа не будет, поскольку он в случае с хвойным лесом визуально слабо отличается от осеннего/летнего.
В качестве инструментов разработчики использовали Lumen, отвечающую за глобальное освещение, и Nanite, помогающую импортировать в демонстрацию материалы вроде текстур и моделей. Как бы то ни было, до реальных видеоигр с таким уровнем проработки нам ещё трубить и трубить. Да и нужны ли они, в самом деле?