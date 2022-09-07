И зимой, и летом одним цветом.

В конце августа энтузиасты из коллектива MAWI United GmbH опубликовали на своём YouTube-канале видеоролики с демонстрацией созданного при помощи движка Unreal Engine 5 лиственного леса в разные времена года. Теперь авторы сделали то же самое, но уже с хвойным лесом, в котором можно найти и сосны, и ели.

реклама

Как и в предыдущей демонстрации, авторы продемонстрировали лес в трёх разных временах года: летом, осенью и зимой. По всей видимости, весеннего пейзажа не будет, поскольку он в случае с хвойным лесом визуально слабо отличается от осеннего/летнего.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В качестве инструментов разработчики использовали Lumen, отвечающую за глобальное освещение, и Nanite, помогающую импортировать в демонстрацию материалы вроде текстур и моделей. Как бы то ни было, до реальных видеоигр с таким уровнем проработки нам ещё трубить и трубить. Да и нужны ли они, в самом деле?