В середине лета текущего года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что компания Google LLC злоупотребляет своим доминирующим положением и вынуждает разработчиков приложений пользоваться своей собственной системой оплаты. По данному делу ФАС выдала компании предупреждение, итогом которого должно было стать открытие Google альтернативных форм оплаты из России.
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И вот, как сообщила сегодня ФАС, Google внесла изменения в Правила программы для разработчиков приложений для Google Play и убрала запрет на использование альтернативных платёжных систем. ФАС не стала верить Google на слово и провела собственный анализ действий компании: в частности, по указанию Службы, корпорация должна была надлежащим образом проинформировать разработчиков о внесённых изменениях. Согласно анализу, Google полностью исполнила предупреждение ведомства.