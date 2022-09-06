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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
ФАС: Google исправила нарушения и разрешила российским разработчикам использовать альтернативные способы оплаты
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В середине лета текущего года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что компания Google LLC злоупотребляет своим доминирующим положением и вынуждает разработчиков приложений пользоваться своей собственной системой оплаты. По данному делу ФАС выдала компании предупреждение, итогом которого должно было стать открытие Google альтернативных форм оплаты из России.

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И вот, как сообщила сегодня ФАС, Google внесла изменения в Правила программы для разработчиков приложений для Google Play и убрала запрет на использование альтернативных платёжных систем. ФАС не стала верить Google на слово и провела собственный анализ действий компании: в частности, по указанию Службы, корпорация должна была надлежащим образом проинформировать разработчиков о внесённых изменениях. Согласно анализу, Google полностью исполнила предупреждение ведомства.

#google
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