Не успеем оглянуться, как за окном уже будет январь 2023-го.

Сегодня Electronic Arts совместно со студией EA Motive сделали ещё один большой шаг навстречу грядущему релизу ремейка Dead Space — открыли соответствующие страницы в сервисах цифровой дистрибуции. По плану, они должны появиться во всех сервисах, но пока что их просмотреть можно только на просторах Steam и Epic Games Store.

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Хотя для конечных игроков данное обстоятельство практически ничего не значит, российские геймеры получили информацию о том, что официальной русской локализации в ремейке представлено не будет. Без большого риска предположим, что связано это с проявленной Electronic Arts откровенно недружественной по отношению к россиянам позицией, которую она обозначила на фоне начала боевых действий на территории Украины.

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Что до самого ремейка Dead Space, то он должен поступить в продажу 27 января следующего года на PC и консолях текущего поколения.