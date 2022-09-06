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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Страницы ремейка Dead Space появились в Steam и Epic Games Store — русского языка в списке нет
Не успеем оглянуться, как за окном уже будет январь 2023-го.
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Сегодня Electronic Arts совместно со студией EA Motive сделали ещё один большой шаг навстречу грядущему релизу ремейка Dead Space — открыли соответствующие страницы в сервисах цифровой дистрибуции. По плану, они должны появиться во всех сервисах, но пока что их просмотреть можно только на просторах Steam и Epic Games Store.

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Хотя для конечных игроков данное обстоятельство практически ничего не значит, российские геймеры получили информацию о том, что официальной русской локализации в ремейке представлено не будет. Без большого риска предположим, что связано это с проявленной Electronic Arts откровенно недружественной по отношению к россиянам позицией, которую она обозначила на фоне начала боевых действий на территории Украины.

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Что до самого ремейка Dead Space, то он должен поступить в продажу 27 января следующего года на PC и консолях текущего поколения.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
3
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OhOtNiChEk
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Страницы ремейка Dead Space появились в Steam и Epic Games Store — русского языка в списке нет
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