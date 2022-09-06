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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Red Dead Redemption 2 получила официальную поддержку AMD FSR 2.0
И ещё несколько улучшений в сегодняшнем патче.
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Быть может, Rockstar и заявляла, что сведёт практически к нулю поддержку Red Dead Online, но к её одиночной сестре — Red Dead Redemption 2 — это, по всей видимости, не относилось, поскольку сегодня компания объявила о выходе для игры обновления версии 1.31, в состав которого включено много полезных нововведений.

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Главным из них, безусловно, является технология апскейлинга AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0, которая всё активнее применяется в видеоиграх и получает позитивные отзывы от геймеров, которые не хотят выбирать между разрешением и качеством, справедливо считая, что разрешение — это часть качества.

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Вместе с тем в обновлении была улучшена общая стабильность игры, внесены усовершенствования в механизм подбора игроков и сетевой функциональности, исправлены ошибки и многое другое.

#rockstar games #red dead redemption 2
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