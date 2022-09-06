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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
CDPR считает реализацию функции «Новая игра +» в Cyberpunk 2077 очень сложной задачей
Поэтому через час показывать её не станут. Возможно, не покажут вообще никогда.
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За последние годы в видеоиграх, подразумевающих наличие в них ролевого элемента в той или иной степени, стала популярной функция под названием «Новая игра +». В разных играх в неё заключают разный смысл, но в большинстве случаев этот режим означает примерно следующее: начать игру заново, но уже с полностью разблокированными способностями, с сохранением уровня, «шмота», оружия, открытых локаций и так далее. Фанаты Cyberpunk 2077 давно просят разработчиков добавить аналог данной функции в игру, но до сих пор просьбы геймеров так и остаются неудовлетворёнными.

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По всей видимости, данная ситуация если и изменится, то нескоро. Так, ведущий дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Майлз Тост, отвечая на вопрос о возможности внедрения «Новой игры +», пояснил, что реализация данной функции в Cyberpunk 2077 сопряжена с большим количеством сложностей и нюансов. Среди некоторых Тост упоминает баланс открытых способностей, возможность посещать территории, которые в нормальном режиме посещать нельзя, а также необходимость переделывать сцены, изначально проектировавшиеся под конкретное «базовое» состояние Ви.

По словам Тоста, все данные трудности, в принципе, решаемые, однако для этого потребуется много времени. Как отмечает разработчик, студия не может обещать выпустить «Новую игру +».

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Напоминаем, что через час, в 18:00 по московскому времени, CD Projekt RED проведёт спецвыпуск Night City Wire, где расскажет об аниме-сериале Cyberpunk Edgerunners, а также посвящёнными ему миссиями в Cyberpunk 2077. Возможно, в рамках мероприятия нам также представят полноценное сюжетное дополнение к RPG, но вероятность этого крайне невысока.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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