Разработчики из студии Kinetic Games дали понять, что их планы по выпуску контента для кооперативного хоррора Phasmophobia были сильно скорректированы. Именно поэтому команда девелоперов представила обновлённую дорожную карту обновлений, которая поможет им «быть честнее с фанатами». О самом интересном из карты мы сейчас и расскажем.
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В текущем месяце в игре появится настраиваемая сложность, которая будет учитывать множество параметров. Деталей пока нет, но они будут обнародованы в отдельном видеоматериале. В четвёртом квартале текущего года Phasmophobia получит обновление с системой погоды и улучшенным освещением.
Про будущий год тоже есть кое-какая информация. Так, Kinetic Games в 2023 году выпускать крупные обновления, которые в значительной степени переработают отдельные геймплейные элементы хоррора. Например, точно будут заменены модели всех призраков, а также звуки и механики взаимодействия с приведениями.
Кооперативный хоррор Phasmophobia доступен в Steam с 18 сентября 2020 года, за это время проект собрал более 382 тысяч отзывов, из которых 97 % положительные.