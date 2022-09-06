К такому нас жизнь не готовила.

На днях в Сети появилась информация о том, что австралийский регулятор присвоил возрастной рейтинг проекту под названием Left 4 Dead 2 Mobile. Учитывая, что подобные ведомства, вопреки расхожему мнению, вовсе не обязаны разбираться в играх, данное обстоятельство могло означать многое: как реальную мобильную версию некогда культового кооперативного зомби-боевика, так и банальную «обманку». К сожалению, в данном случае мы имеем дело со вторым вариантом.

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Как сообщается, на поверку данный проект оказался обычным мошенническим приложением, в котором хоть и задействованы некоторые, с позволения сказать, «материалы» из Left 4 Dead вроде иконок и моделей персонажей, но на деле перед нами крайне нелепая и бездарная попытка сорвать денег с доверчивых пользователей. Первое, что встречают игроки при запуске данного «фейка» — предложение оформить платную подписку.

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В общем, оформляем «репорты» на соответствующее приложение в Google Play, где оно вышло под эгидой никому неизвестного издательства CB&AKG Games.