Разработчики из Dovetail Games поступили достойно и не стали мучить игроков длительными ожиданиями: анонс железнодорожного симулятора Train Sim World 3 состоялся месяц назад, и вот, уже сегодня он стал доступен для покупки на всех актуальных платформах.
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Третья часть данной славной серии железнодорожных симуляторов порадует игроков правдоподобной реализацией системы динамической погоды, реалистичным освещением, а также продвинутой физикой ветра. Все эти нововведения будут напрямую влиять на управление поездом: например, во время ливня сцепление колёс с рельсами ухудшается, что увеличивает тормозной путь состава, и что, в свою очередь, необходимо учитывать вам как машинисту.
На момент публикации данной заметки Train Sim World 3 уже доступна на консолях, однако до PC она доберётся только через несколько часов. А именно — через три часа в Epic Games Store и через пять часов — в Steam.