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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Иммерсивный ретро-боевик Gloomwood в викторианском городе добрался до раннего доступа — игроки в восторге от проекта
До полноценного релиза, однако, надо ещё дожить.
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Предполагалось, что ретро-экшен Gloomword выйдет в ранний релиз завтра, но разработчики проекта решили сделать геймерам маленький подарок и открыть доступ на сутки раньше. Так что с сегодняшнего дня любой желающий может приобрести новинку в Steam, а в ближайшую неделю сделать это и вовсе с 10-процентной скидкой. В России, напомним, покупки игр в Steam до сих пор по непонятным причинам не стабилизированы, что весьма странно со стороны принявшей нейтралитет Valve, поэтому придётся пополнять кошелёк окольными путями или продолжать ждать, пока компания внедрит актуальные в РФ формы оплаты.

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Возвращаясь к теме Gloomwood, напомним, что игра представляет собой иммерсивный ретро-проект с элементами хоррора, действие которого разворачивается в поглощённом древним проклятием викторианском городе Глумвуд, где нам предстоит планировать своё выживание и скрытное перемещение в этом крайне неприветливом месте, дабы в конечном счёте избавить город от обрушившихся на него проблем.

По словам разработчиков, хоть перед нами и игра в раннем доступе, но статус её готовности уже сейчас позволяет заявлять, что все основные геймплейные механики доведены до «релизного» состояния. Тем не менее, держать в раннем доступе Gloomwood собираются на протяжении как минимум одного года. Причина простая: хоть механики здесь уже доведены до ума, но в плане наполнения игры контентом в виде локаций и сюжета, здесь ещё работать и работать.

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Несмотря на это, Gloomwood уже сейчас встречает нас в Steam крайне высоким, 96-процентным пользовательским рейтингом.

#gloomwood
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