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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Исполнительный продюсер CD Projekt RED покинул студию после пятнадцати лет работы
Очевидно, делать в CDPR больше нечего. И вряд ли это в перспективе изменится.
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Енджей Мруз, который на протяжении пятнадцати лет на разных должностях трудился в польской студии CD Projekt RED, а последнее время занимал пост исполнительного продюсера компании и руководителя по производству Cyberpunk 2077, объявил об уходе. Примечательно, что пан Мруз не уточнил, по какой причине покидает место, к которому за пятнадцать лет наверняка «прикипел». Всё, что разработчик написал на своей странице в деловой социальной сети LinkedIn — это что «настало время для чего-то нового».

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Стоит отметить, что CD Projekt RED потрескивает по швам уже на протяжении примерно двух лет, когда состоялось фиаско с релизом Cyberpunk 2077. Впрочем, сейчас всё уже сравнительно хорошо, а на завтра у студии запланировано специальное мероприятие Night City Wire, в рамках которого нам помимо всякой мелочёвки должны будут в том числе рассказать и о планах на будущее игры.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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