По мнению участников рынка, это очень важная инициатива.

Минцифры в тестовом режиме запустило маркетплейс российского программного обеспечения. На данном портале представлены российские продукты, правообладатели которых ранее направили заявки на размещение через портал госуслуг. Соответственно, для того, чтобы добавить своё ПО на маркетплейс, нужно подавать заявку через портал госуслуг.

реклама

Первыми пользователями нового сервиса стали представители профильных ассоциаций компаний-разработчиков и заказчиков ИТ-решений. Именно таким компаниям были разосланы письма с просьбой наладить обратную связь, которая помогла бы в развитии маркетплейса. Предполагается, что в будущем на сервисе должны появиться отзывы и даже рейтинги отечественного ПО.

Маркетплейс российского ПО создавался как площадка для взаимодействия разработчиков программ и их непосредственных заказчиков. В своём текущем виде данный раздел портала госуслуг представляет собой набор страниц продуктов, на которых содержится краткая информация, набор функций, стоимость и, разумеется, совместимость с операционными системами. Для удобства пользователя там также присутствует информация по зарубежным аналогам той или иной программы.

«Мы запустили маркетплейс отечественного ПО. Сейчас он работает в тестовом режиме и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей. В ближайшее время появится возможность поставить оценку ПО, добавить комментарий и увидеть рейтинг продуктов. Мы приглашаем правообладателей российского программного обеспечения подавать заявки на размещение своих продуктов на маркетплейсе», — рассказал Максим Паршин, замглавы Минцифры России.

Участники рынка считают, что маркетплейс будет востребован как разработчиками, так и заказчиками ИТ-решений, перед которыми стоит задача импортозамещения. В настоящий момент проходит голосование за название сервиса, можно предложить свой вариант.

«Подобная площадка в первую очередь позволит всем пользователям получить доступ к доверенному программному обеспечению. С точки зрения кибербезопасности это также шаг в сторону более эффективного и ответственного подхода к выбору аналогов иностранного ПО», — уверен Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

О планах по созданию маркетплейса российского ПО Максим Паршин рассказал ещё в апреле 2022 года. Тогда было высказано предположение, что данный сервис должен стать маркетинговой площадкой для продвижения решений, содержащихся в реестре отечественного ПО.