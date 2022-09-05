Хотя формально анонс State of Decay 3 состоялся ещё два года назад, на сегодняшний день никаких внятных подробностей проекта так и не поступило, и в целом неизвестно, когда даже приблизительно имеет смысл ждать релиза данного триквела успешного в своё время зомби-выживача. Тем не менее, некоторые отдельные подробности всё же просачиваются. Например, по словам руководителя Xbox Game Studios Мэтта Бути, над State of Decay 3 сейчас трудятся сразу две студии.
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Первая — это, собственно, Undead Labs, которая и отвечает за данную франшизу. Однако с некоторых пор ей в этом важном деле помогает и коллектив The Coalition. По словам Бути, выбор пал на The Coalition из-за большого опыта, который студия имеет в работе с движком Unreal Engine 5, на котором создаётся триквел.
Далее Бути успокоил фанатов State of Decay, заявив, что недавно посещал офис Undead Labs и остался под впечатлением от увиденного. По словам Бути, работа над State of Decay 3 идёт активно и, что самое важное, продуктивно.