Главное, чтобы всё это не обернулось проблемой.

Хотя формально анонс State of Decay 3 состоялся ещё два года назад, на сегодняшний день никаких внятных подробностей проекта так и не поступило, и в целом неизвестно, когда даже приблизительно имеет смысл ждать релиза данного триквела успешного в своё время зомби-выживача. Тем не менее, некоторые отдельные подробности всё же просачиваются. Например, по словам руководителя Xbox Game Studios Мэтта Бути, над State of Decay 3 сейчас трудятся сразу две студии.

реклама

Первая — это, собственно, Undead Labs, которая и отвечает за данную франшизу. Однако с некоторых пор ей в этом важном деле помогает и коллектив The Coalition. По словам Бути, выбор пал на The Coalition из-за большого опыта, который студия имеет в работе с движком Unreal Engine 5, на котором создаётся триквел.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Далее Бути успокоил фанатов State of Decay, заявив, что недавно посещал офис Undead Labs и остался под впечатлением от увиденного. По словам Бути, работа над State of Decay 3 идёт активно и, что самое важное, продуктивно.