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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Ubisoft раньше времени раскрыла информацию о The Division Heartland — условно-бесплатном шутере с минимальным количеством новых идей
Честное слово, мы всё это уже видели.
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В онлайн-магазине Ubisoft на короткое время появилась информация о The Division Heartland — условно-бесплатном шутере, действие которого будет происходит во вселенной головного The Division. Все данные появились на отдельной страничке проекта, на которой также размещено несколько свежих скриншотов вкупе с кратким описанием.

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Итак, когда мы говорим о The Division Heartland, то должны теперь всегда понимать, что речь идёт о многопользовательском экшене с элементами выживания, действие которого происходит в Центральной Америке. Особое место в сюжете будет занимать смертельный вирус, влияющий на всё происходящее вокруг. Осмелимся предположить, что именно из-за него все персонажи на опубликованных скриншотах носят маски.

Игровой процесс здесь будет в том числе протекать в PvEvP-миссиях «Шторм» на 45 человек: игроки противостоят опасным агентам, организовавшим фракцию «Стервятники». Проводить время также разрешат в PvE-миссиях с подготовительными активностями: сбор элементов экипировки и прочего «лута», установка систем оповещения, подготовка поля боя и так далее.

У геймеров будет возможность подобрать себе одного агента из шести доступных, а также присвоить ему один из трёх имеющихся классов. Разумеется, в каждом отдельном случае речь идёт об уникальном наборе навыков и умений, призванных сделать геймплей уникальным.

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На странице с The Division Heartland указывается, что ПК-версия проекта должна выйти уже в ближайшее время. Многопользовательский шутер дополнительно готовится на консолях PlayStation и Xbox, а также облачных игровых платформах. Информация о новинке может быть обнародована в рамках грядущего шоу Ubisoft Forward, которое начнётся 10 сентября в 22:00 по московскому времени. Тогда же следует ждать анонса Assassin’s Creed Mirage.

#ubisoft #the division heartland
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