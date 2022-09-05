Группа энтузиастов, которые на протяжении долгих лет улучшают глобальную модификацию Morrowind: Rebirth, подготовили и выпустили обновление с порядковым индексом 6.0. Новая версия мода получила солидную порцию нового контента: здания с интерьерами, предметы снаряжения и многое другое.
реклама
Если говорить о конкретных локациях, то наиболее заметные преобразования случились с Вивеком, Сейда Нином, Балморой и Сураном. Здесь всё по классике модостроения: текстуры объектов стали чётче, погодные эффекты — убедительнее, а также многое другое по списку.
Масштабы преобразований кроются в деталях, коих тут стало не просто много, а неприлично много. Например, после установки апдейта с индексом 6.0 тела существ/NPC, несущих ценные предметы, не исчезают, поэтому у игрока всегда будет возможность вернуться на нужную локацию и «облутать» поверженных врагов. А, скажем, плантации вокруг храмового кантона Вивека теперь заполнены различными растениями и цветами, расположенными более органично.
Из прочих мелких изменений следует выделить следующее:
- заменены десятки ламп в данмерском стиле в имперских интерьерах на лампы в имперском стиле;
- скорректировано освещение в локации Deadlands — теперь оно менее яркое и более зловещее;
- наборы для костра теперь намного легче достать, и их количество больше не ограничено;
- у продавцов теперь больше запасов метательного оружия, стрел и болтов;
- зачарованные стрелы и болты обычно пополняются у продавцов;
- ландшафтные изменения и улучшения.
Модификацию Morrowind редакции 6.0 можно скачать с отдельной странички популярного сайта ModDB — к ней же прикреплён список со всеми изменениями.