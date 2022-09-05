Всё хорошо! Верьте нам!

На протяжении многих месяцев по Сети гуляют слухи о том, что производство перезапуска Perfect Dark сопряжено с большими трудностями и чуть ли не зашло в полный тупик. Месяц назад некоторые игровые СМИ со ссылкой на инсайдеров в студии The Initiative сообщили, что работа над перезапуском восстановлена и идёт согласно плану. Теперь убедить геймеров в том, что всё в порядке, вызвался Мэтт Бути, руководитель подразделения Xbox Game Studios.

реклама

По словам Бути, с обновлённой Perfect Dark всё в порядке, проблем с разработкой коллектив не испытывает, а привлечение студии Crystal Dynamics к производству связано с тем, что у неё богатый опыт в создании высокобюджетных боевиков. Ни о каком катастрофическом положении дел и речи быть не может.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Естественно, в конечном счёте мы всё узнаем непосредственно из состояния перезапуска Perfect Dark на его релизе. Однако до данного события нужно ещё постараться дожить: когда оно состоится, до сих пор тайна, покрытая мраком. Известно лишь, что проект создаётся для платформ PC и Xbox Series.