На протяжении многих месяцев по Сети гуляют слухи о том, что производство перезапуска Perfect Dark сопряжено с большими трудностями и чуть ли не зашло в полный тупик. Месяц назад некоторые игровые СМИ со ссылкой на инсайдеров в студии The Initiative сообщили, что работа над перезапуском восстановлена и идёт согласно плану. Теперь убедить геймеров в том, что всё в порядке, вызвался Мэтт Бути, руководитель подразделения Xbox Game Studios.
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По словам Бути, с обновлённой Perfect Dark всё в порядке, проблем с разработкой коллектив не испытывает, а привлечение студии Crystal Dynamics к производству связано с тем, что у неё богатый опыт в создании высокобюджетных боевиков. Ни о каком катастрофическом положении дел и речи быть не может.
Естественно, в конечном счёте мы всё узнаем непосредственно из состояния перезапуска Perfect Dark на его релизе. Однако до данного события нужно ещё постараться дожить: когда оно состоится, до сих пор тайна, покрытая мраком. Известно лишь, что проект создаётся для платформ PC и Xbox Series.