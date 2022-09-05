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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Игрокам стали приходить «побитые» коллекционные издания ремейка The Last of Us — менять их Sony не предлагает
Повреждения, конечно, не смертельные, но внешний вид испорчен.
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Когда пользователь приобретает коллекционное издание игры, то он, мягко говоря, вправе рассчитывать на то, что помимо полной комплектации у товара будет хотя бы сохранён презентабельный вид. У многих покупателей «коллекционки» ремейка The Last of Us с данным обязательным к исполнению пунктом возникли проблемы: приобретённые в сервисе PplayStation Direct коллекционные издания проекта приехали к ним в изрядно «побитом» виде — с вмятинами, царапинами, облупившейся и пожелтевшей краской и другими следами небрежного обращения.

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Трудно сказать, что пришлось «пережить» конкретной партии коллекционных изданий, поскольку количество только публично пожаловавшихся пользователей уже измеряется несколькими десятками, но принимать товар обратно и менять его на аналогичный, но уже в презентабельном виде, Sony не собирается.

Как сообщают пользователи, в лучшем случае Sony предложила им небольшую компенсацию в размере 20 % на следующую покупку. Безусловно, сами повреждения не смертельные, поскольку повреждена именно коробка, а не её содержимое, которое, собственно, и имеет ценность, но сам факт не может не вызывать недоумения. По всей видимости, служба доставки не удосужилась уложить коллекционные издания в защитные упаковки, которые предохраняют товар от внешних воздействий.

Понять недоумение геймеров несложно: во-первых, многие из них являются фанатами The Last of Us, во-вторых, за коллекционное издание уплачено $100, что, конечно, не очень много, но всё же ощутимо дороже, чем базовое издание. И в-третьих, представьте себе, что вы покупали коллекционку в подарок дорогому для себя человеку, а она пришла к вам вот в таком виде.

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В общем, ситуация неприятная, и пока неясно, как Sony будет из неё выходить.

#sony #naughty dog #the last of us #the last of us part i
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