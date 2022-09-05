Это специально созданный для данной игры персонаж Marvel. Звать Охотником.

На протяжении нескольких недель Firaxis Games публиковала различные видеоролики, посвящённые известным персонажам вселенной Marvel, которые будут участвовать в выполнении миссий в рамках тактической RPG Midnight Suns. Собственно, все показанные персонажи уже давно всем знакомы, а вот до главного героя, облик и историю которого разработчики совместно с Marvel создавали специально для данной видеоигры, почему-то дошло только сейчас. Полагаем, лучше всё-таки поздно, чем никогда.

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Звать нашего протагониста Охотником (или Охотницей, смотря какой пол выберете при создании персонажа), и он не обладает какими-либо заранее установленными способностями. Вместо этого игроки будут формировать персонажа по своему усмотрению, ну и в зависимости от предпочитаемого ими стиля ведения боя. Можно будет сделать его жёстким рукопашником, который будет вгрызаться во врагом вместе с Росомахой, а можно — бойцом поддержки, предпочитающим дистанционные баталии.

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Что до релиза Marvel’s Midnight Suns, то ранее предполагалось, что он состоится 7 октября, но недавно его отложили, обозначив теперь лишь «окно» — до конца текущего финансового года, что в переводе на «человеческий» календарь означает до марта 2023-го включительно.