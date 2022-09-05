Разработчики из KeelWorks совместно с издательством Konami в данный момент работают над технологичным экшеном Cygni: All Guns Blazing. Проект представляет собой космический «шутемап», в котором игрок сможет наблюдать «безжалостное сочетание зрелищных визуальных эффектов, взрывоопасного дизайна и умопомрачительного экшена».
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На канале издания IGN появился новый геймплейный ролик Cygni, который позволяет оценить уровень технического исполнения игры уже сейчас. В представленном видео запечатлено сражение с первым боссом — гигантским космическим монстром. Сам поединок длился не очень долго, но по части хореографии боя и уровня постановки приятно удивить может.
«Распределяйте энергию между ударными и защитными системами, чтобы противостоять неослабевающим потокам врагов с земли и воздуха. Улучшайте корабль, добавляя новую технику, а затем одолейте исполинских инопланетных боссов в жесточайшей битве — боритесь за выживание любой ценой!» — гласит официальное описание проекта в Steam.
Cygni: All Guns Blazing должна поступить в продажу когда-нибудь потом, ранее релиз проекта был запланирован на 2021 год, но что-то пошло не по плану.