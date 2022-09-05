Благодарности получили сотни человек.

Игроки на выходных заметили на официальном сайте Rockstar Games одну интересную особенность: на его просторах появилась специальная страничка, на которой компания выражает благодарность всем нескольким сотням разработчиков, в той или иной мере участвовавших в производстве Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online.

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Стоит отметить, что в середине этого месяца Grand Theft Auto V исполнится девять лет: проект застал три поколения игровых платформ, на каждом из которых нашёл свои любящие аудитории. Более того: данные проекты до сих пор отличаются невероятной популярностью и сохраняют высокие темпы продаж. Не так давно, например, тираж GTA V перевалил за 165 миллионов копий, и на сегодняшний день, очевидно, уже вплотную подбирается к 170 миллионам.

Хотя вышеуказанная страница-благодарность ни к чему Rockstar особо не обязывает, но геймеры пришли к выводу, что компания таким образом «попрощалась» со своим культовым творением и перешла к активной работе уже над следующей частью франшизы, которая была формально подтверждена ещё в начале этого года.

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Когда мы увидим условную GTA VI, сказать сложно, но явно не в обозримом будущем.