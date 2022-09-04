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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разработчики игр ополчились на автора The Callisto Protocol за комментарий о 72—105-часовой рабочей неделе в студии
Видите ли, девелоперы сами такие трудоголики!
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В жизни часто случается так, что произнося какую-то фразу или отправляя комментарий, в своём сознании мы видим её/его в позитивном ключе, исходя из своих личных соображений. К сожалению или к счастью, но общество неоднородно и не всегда видит мир так, как видим его мы. И с этим необходимо считаться, особенно если ты публичная персона, за словами которой многие следят. Глен Скофилд, создатель Dead Space и грядущей The Callisto Protocol, усвоил данный урок на собственном опыте.

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На днях Скофилд заявил, что при создании The Callisto Protocol разработчики трудятся в поте лица по 6—7 дней в неделю по 12—15 часов в день. По словам Скофилда, никто разработчиков к этому не принуждает, а делают они это исключительно из любви к своему делу.

Поверить в подобный расклад крайне трудно, поскольку даже реально любимое дело может быстро перейти в разряд ненавистных при таких неадекватных режимах труда. Вот представители игровой индустрии и не поверили. Одни стали заявлять, что ни при каких обстоятельствах не станут работать в компании, где руководит Скофилд, другие — что никто и никогда по собственному желанию не станет работать без выходных по 15 часов в день.

В общем, сказать, что разгорелось большое пламя — это ничего не сказать. В результате Скофилду пришлось удалить свой комментарий и опубликовать новый, в котором он извинился перед своей студией за слова, которые прозвучали в столь негативном ключе. На самом деле он просто хотел показать, как гордится коллективом, испытывающим страсть к своей профессии.

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Ну, а верить или нет в то, что люди могут по собственному желанию вкалывать по 105 часов в неделю, и это при том, что нормальная рабочая неделя составляет 40 часов, личное дело каждого.

#the callisto protocol #striking distance
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Johan_888
15:30
язык до киева доведет ©
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IRanPast
15:29
А ты чем в IT, конкретно занимаешься?
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Сергей Атанов
15:29
Не видел, я же в рашке живу )
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Zorro
15:28
Это самые богатые страны ОАЭ нефть. а Китай вполне возможно рабсила зато как они поднялись уже раком сша поставили.
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IRanPast
15:27
Хохлобот, а ты хоть раз в жизни видел нормальный асфальт или только на картинках?
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Goonder Swan
15:26
Не только мирное население жалеют! Иногда устраивают жесты доброй воли оставляя прежде занятые территории ✌🏻
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vitosol
15:25
Кастрюлеголовые, спите спокойно; после Одессы у вас моря не будет. *На Youtube украинские "блоХЕРы" Геббельса уже "переплюнули" на два порядка. ...оружия им шлют и жук и жаба; дошли ужу до Москвы...
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Сергей Атанов
15:25
Китай это промышленный район США. Они только могут воровать и придумывать не очень качественные аналоги. Что то я не слышал о научных достижениях ОАЭ. Хотя уровень жизни у них конечно выше чем у нас ...
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
REY_B_
15:23
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