Видите ли, девелоперы сами такие трудоголики!

В жизни часто случается так, что произнося какую-то фразу или отправляя комментарий, в своём сознании мы видим её/его в позитивном ключе, исходя из своих личных соображений. К сожалению или к счастью, но общество неоднородно и не всегда видит мир так, как видим его мы. И с этим необходимо считаться, особенно если ты публичная персона, за словами которой многие следят. Глен Скофилд, создатель Dead Space и грядущей The Callisto Protocol, усвоил данный урок на собственном опыте.

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На днях Скофилд заявил, что при создании The Callisto Protocol разработчики трудятся в поте лица по 6—7 дней в неделю по 12—15 часов в день. По словам Скофилда, никто разработчиков к этому не принуждает, а делают они это исключительно из любви к своему делу.

Поверить в подобный расклад крайне трудно, поскольку даже реально любимое дело может быстро перейти в разряд ненавистных при таких неадекватных режимах труда. Вот представители игровой индустрии и не поверили. Одни стали заявлять, что ни при каких обстоятельствах не станут работать в компании, где руководит Скофилд, другие — что никто и никогда по собственному желанию не станет работать без выходных по 15 часов в день.

В общем, сказать, что разгорелось большое пламя — это ничего не сказать. В результате Скофилду пришлось удалить свой комментарий и опубликовать новый, в котором он извинился перед своей студией за слова, которые прозвучали в столь негативном ключе. На самом деле он просто хотел показать, как гордится коллективом, испытывающим страсть к своей профессии.

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Ну, а верить или нет в то, что люди могут по собственному желанию вкалывать по 105 часов в неделю, и это при том, что нормальная рабочая неделя составляет 40 часов, личное дело каждого.