И это не все проблемы, вызванные недавним «патчем».

По каким-то необъяснимым причинам разработчики иногда любят взять и внести в старые игры обновления, о которых никто не просил. Так, на днях 2K Games сообщила, что для трилогии BioShock в Steam вышло обновление из разряда улучшающих «качество жизни», и всё бы ничего, но геймеры быстро стали жаловаться на большие проблемы, а также на появление в играх дополнительного «лончера» (программы, использующейся для последующего запуска непосредственно игры) от издательства.

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В частности, игроки жалуются, что игры перестали нормально функционировать на операционных системах семейства Linux, включая ту, что используется в Steam Deck. Кроме того, игроки просто возмущены тем фактом, что теперь для запуска их любимых игр требуется выполнять дополнительные лишние действия, вызванные появлением «лончера» от 2K.

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Разработчики пока не прокомментировали проблемы, однако игроки не стали сидеть без дела и принялись бомбардировать игры отрицательными отзывами, резко обрушив их пользовательский рейтинг в Steam. Учитывая тот факт, что в Steam применяется система защиты от «обзоров не по теме», польза от таких действий кратковременна и незначительна, но сам факт массового возмущения геймеров заслуживает отдельного упоминания.