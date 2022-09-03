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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Atomic Heart показали ключевой арт проекта
Отечественный геймдев научился делать качественный PR. Похвально.
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Релиз Atomic Heart, отечественного футуристического боевика с элементами RPG в альтернативной вселенной, где СССР жив-здоров и задал всем остальным жару, должен состояться до конца текущего года, поэтому вполне закономерно, что разработчики из студии Mundfish всё активнее начинают проводить предпродажную подготовку, причём делать это по всем канонам современного геймдева.

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Сегодня, например, разработчики опубликовали коротенький видеоролик, в котором продемонстрировали ключевой арт грядущего проекта. Обычно под ключевым артом подразумевается изображение, которое будет использоваться во всех рекламных кампаниях продукта и применяться в качестве обложки. Иными словами, самое узнаваемое статическое изображение игры.

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#atomic heart #mundfish
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