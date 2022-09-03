Об этом легко (что отнюдь не удивительно) можно было забыть, но сейчас проходит выставка PAX West. Ничего интересного в её рамках ожидать не следует, но кое-какие отдельные достойные внимания материалы из её «стен» поступать всё же будут. Например, 4-минутный геймплейный трелйлер космической стратегии Homeworld 3.
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В трейлере нашему вниманию показали не только процесс формирования своего ударного флота, но и непосредственно баталии во всей их красе. Видеоролик определённо качественный, но способен ли он «продать» игру — вопрос, на который пока не требуется ответ.
Релиз Homeworld 3 запланирован на первую половину следующего года.