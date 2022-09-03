Хоть это и стратегия, но сражения должны выглядеть зрелищно.

Об этом легко (что отнюдь не удивительно) можно было забыть, но сейчас проходит выставка PAX West. Ничего интересного в её рамках ожидать не следует, но кое-какие отдельные достойные внимания материалы из её «стен» поступать всё же будут. Например, 4-минутный геймплейный трелйлер космической стратегии Homeworld 3.

реклама

В трейлере нашему вниманию показали не только процесс формирования своего ударного флота, но и непосредственно баталии во всей их красе. Видеоролик определённо качественный, но способен ли он «продать» игру — вопрос, на который пока не требуется ответ.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Homeworld 3 запланирован на первую половину следующего года.