Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Впечатляющие космические баталии в 4-минутном трейлере игрового процесса Homeworld 3
Хоть это и стратегия, но сражения должны выглядеть зрелищно.
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Об этом легко (что отнюдь не удивительно) можно было забыть, но сейчас проходит выставка PAX West. Ничего интересного в её рамках ожидать не следует, но кое-какие отдельные достойные внимания материалы из её «стен» поступать всё же будут. Например, 4-минутный геймплейный трелйлер космической стратегии Homeworld 3.

реклама

В трейлере нашему вниманию показали не только процесс формирования своего ударного флота, но и непосредственно баталии во всей их красе. Видеоролик определённо качественный, но способен ли он «продать» игру — вопрос, на который пока не требуется ответ.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Homeworld 3 запланирован на первую половину следующего года.

#homeworld 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Свежие подробности стратегии Homeworld 3 огласят в конце августа в рамках gamescom 2022
Космическая стратегия Homeworld 3 получила свежий геймплейный трейлер, релиз — в следующем году
Релиз космической стратегии Homeworld 3 перенесли на следующий год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
141
Неудачные видеокарты NVIDIA, которые вы не захотите купить осенью 2022
39
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 3
14
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
33
О самых необычных компьютерах
4

Сейчас обсуждают

UKROBOT
17:30
Нет не угадал, но всего перечисленного у меня нет.
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
ахахах
17:27
была в минус даже нефть в пандемию
Страны "Большой семерки" решили сами устанавливать цены на российскую нефть - еще один шаг к эмбарго
WhatAboutJesusChrist
17:26
деревья восстанавливаются если пилить разумно
Немецкие ученые предлагают с помощью деревянных городов сдержать глобальное потепление
WhatAboutJesusChrist
17:26
сложность состоит в том что древесина меняет размеры из-за влажности, легко горит, из неё невозможно построить нужную тебе форму и здание получится угловатым. тогда уж проще возродить одноэтажные сам...
Немецкие ученые предлагают с помощью деревянных городов сдержать глобальное потепление
ztestx86
17:26
по metro exodus если смотреть что то avg 111fps и 113 между 4800 и 6400 не очень то и много)) только минимальный вырос с 61 до 65 и все
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
sboxx
17:24
Через Сирию? Алжир и без этого отрезал газ Испании, у Катара газа больше нет.
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
IRanPast
17:20
Замечательное описание нищей хохложопии
Юрий Борисов озвучил семь приоритетных направлений развития космической отрасли России
WhatAboutJesusChrist
17:20
сейчас уже существуют планшетные компьютеры, жить стало проще
О самых необычных компьютерах
Козак Турчинов
17:17
в комплекте идет наклейка, чтобы на лоб прилепить и демонстрировать членство в клубе))
Предполагаемый образец AMD Ryzen 9 7950X набрал 39000 баллов в многопотоке Cinebench R23
Козак Турчинов
17:17
чтобы догнать более дешевый проц конкурента кукурузену нужно дорогая ddr5 память топовая плата чтобы vrm не сгорел Мощная водяна чтобы проц не сгорел тяжела жизнь амдбоя
Предполагаемый образец AMD Ryzen 9 7950X набрал 39000 баллов в многопотоке Cinebench R23
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем