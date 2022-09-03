Интригующий проект.

Разработчики из студии Ocean Drive назвали точную дату релиза Lost Eidolons — ролевой тактики, действие которой происходит в приходящей в упадок Империи, раздираемой гражданской войной. Проект должен появится в продаже уже 13 октября в Steam.

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Главный герой Lost Eidolons — молодой харизматичный капитан наёмников по имени Имен. Задача у героя довольно простая — победить в эпических сражениях классической пошаговой стратегии, дав отпор главному злодею. А уже его роль в игре выполняет безжалостный завоеватель Людивиктус, который железной рукой разжёг пожар войны и стёр границы между странами. И теперь на приморских землях Бенерио, где когда-то стояло процветающее королевство, развернётся всё основное действо.

Всего в Lost Eidolons будет более 20 игровых персонажей и 10 классов, а также многое другое. Ещё туда обязательно завезут сложные тактические сражения, осады и битвы с боссами.

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Игрокам в какой-то момент придётся заниматься обустройством своего лагеря, подбирать бойцов, заниматься их обучением и решать прочие вопросы. За всеми подробностями рекомендуем обратиться к официальной страничке в Steam.