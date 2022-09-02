Если спросить у современного человека, какой он знает наиболее известный вымышленный вид спорта, то в «топе» наверняка попадётся... нет, не игра в «мячик» с Псом при помощи гравипушки, а квиддич — командная спортивная игра из вселенной «Гарри Поттера». Изначально из описания грядущей Hogwarts Legacy можно было сделать вывод, что игрок сможет поучаствовать в соревнованиях по данному виду фэнтезийного спорта, но сегодня разработчики обновили раздел вопросов и ответов, где разрушили данную надежду.
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По словам разработчиков, мётлы в игре можно будет использовать как средство передвижения, но играть с их помощью в квиддич не удастся. По всей видимости, прежнее упоминание квиддича подразумевало то, что игрок сможет понаблюдать за факультетскими состязаниями в качестве зрителя.
Релиз Hogwarts Legacy должен состояться в феврале следующего года на всех актуальных платформах. Если, конечно, вновь не случится трагического переноса, как это уже в случае с данным проектом происходило не раз.