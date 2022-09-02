Это, право, гениально.

Когда в 2019 году состоялся релиз шутера Splitgate с высокой динамикой и порталами, разработчики из 1047 Games явно не ожидали, что вокруг их творения возникнет столь большой ажиотаж. Проект оказался очень востребованным, и, как следствие, разработчикам пришлось активнее вкладываться в его контентную поддержку. Дальше так продолжаться, как считают девелоперы, не может, поэтому было принято решение об остановке дальнейшей контентной поддержки Splitgate.

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По всей видимости, успех Splitgate немного затмил взор 1047 Games, поскольку они, как выразилось само руководство студии, решили «пойти ва-банк» и сместить фокус на производство новой игры в той же вселенной. Как уверяют нас девелоперы, новинка внесёт «революционные» изменения в игровой процесс, но она при этом останется шутером с порталами, будет бесплатной, и в качестве основы будет использовать движок Unreal Engine 5.

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Последняя контентная поддержка Splitgate осуществится 15 сентября — в этот день в игре начнётся очередной сезон с сопутствующим ему боевым пропуском. Который на этот раз сделают бесплатным.