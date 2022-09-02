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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Геймеры из России и Беларуси сообщают, что могут поучаствовать в бета-тестировании WoW Dragonflight
Для сравнения, в «бете» Overwatch 2 не могли и официально играть в Diablo Immortal тоже не могут. В Blizzard начинают умнеть?
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После того как Activision Blizzard, подключившись к истерике, перестала осуществлять продажи своих игр в России и Беларуси, под «нож» попали и различные бета-тестирования вкупе с условно-бесплатными проектами. Так, например, россияне и белорусы не могли поучаствовать в публичном бета-тестировании Overwatch 2, а также играть в Diablo Immortal без VPN. Возможно, ситуация в консерватории Activision Blizzard потихоньку выправляется или же в системе просто возникла ошибка, но вчера игроки из РФ и РБ начали рапортовать, что стали получать приглашения на тест Dragonflight — следующего аддона-расширения для World of Warcraft.

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Так, в отличие от той же «беты» Overwatch 2, возможность поучаствовать в тестировании Dragonflight с российского и белорусского регионов появилась прямо в клиенте Battle.net, о чём сегодня сообщили авторы ресурса noob-club, специализирующегося на играх Blizzard.

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По плану, релиз дополнения Dragonflight, которое добавит в World of Warcraft новый континент «Драконьи острова», новую расу драк’тиров, а также новый класс Evoker, состоится до конца этого года. Во главе дополнения будет стоять новая сюжетная линия с Алекстразой в качестве главного действующего лица.

#blizzard #world of warcraft
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