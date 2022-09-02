Мечтать, как говорится, не вредно.

Когда разработчики из студии Slipgate Ironworks в середине августа анонсировали футуристическую стратегию Tempest Rising про постапокалиптический мир, в котором различные фракции сражаются за оставшиеся после конца света ресурсы, игроки сразу разглядели в данном проекте идейного наследника культовой серии Command & Conquer. Оказывается, делается это неспроста, а в том числе с надеждой на грандиозные изменения в игровой промышленности.

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В частности, когда журналисты PCGamesN спросили разработчиков об откровенных сходствах их творения с играми серии Command & Conquer, то те не скрывая заявили, что если Electronic Arts, взглянув на Tempest Rising, всё же решится возродить C&C, то это будет замечательно, и они обеими руками поддержат это решение.

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В Slipgate надеются, что их труд возродит интерес публики к стратегиям в реальном времени. Впрочем, случится это не раньше следующего года, ведь Tempest Rising планируют выпустить только в 2023-м.