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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На следующей неделе CDPR расскажет о планах на Cyberpunk 2077
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До релиза Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED регулярно проводила выпуски Night City Wire, которые посвящала различным аспектам будущей игры. После релиза, который обернулся, мягко говоря, большой проблемой для репутации польской студии, практика проведения данных сокращённых презентаций была забыта, но сегодня в CDPR о ней всё-таки вспомнили. Как сообщили разработчики, специальный эпизод Night City Wire опубликуют уже 6 сентября.

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Основное внимание в нём почему-то будет уделено аниме Cyberpunk Edgerunners, но помимо этого девелоперы также пообещали поделиться планами непосредственно на Cyberpunk 2077. В детали разработчики вдаваться не стали, однако хотелось бы верить, что в грядущем выпуске Night City Live они всё-таки хотя бы анонсируют первое крупное дополнение к своей футуристической ролевой игре.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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