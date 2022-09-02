Ждать минимум три года.

Не успел ужастик The Quarry толком обосноваться на виртуальных игровых прилавках, как его геймдиректор Уилл Байлз уже приступил к работе над следующим проектом в аналогичном жанре, о чём он сообщил в беседе с изданием Video Games Chronicle.

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По словам Байлза, его следующая игра по масштабам примерно соответствует The Quarry, однако в плане сюжета и действующих лиц в ней будут реализованы значительные изменения. Например, в качестве героев будут использовать уже взрослых людей в противовес «изъезженной» теме подростков в летнем лагере.

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На текущем этапе новинка находится на совсем ранних стадиях развития, и раньше, чем в 2025 или 2026 году ждать её релиза явно не стоит. Что до последующих проектов в серии The Dark Pictures, то они уже создаются студией Supermassive Games без участия Байлза.