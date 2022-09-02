Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Видео: авторы Hogwarts Legacy устроили экскурсию по виртуальной Школе Чародейства и Волшебства
Для тех, кому фильмов было мало.
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

До релиза Hogwarts Legacy ещё долгих пять месяцев — недавно разработчики опять отложили релиз своего проекта — но это вовсе не означает, что нас оставят без свежих видеороликов и дополнительных подробностей. Сегодня, например, нашему вниманию представили видеоролики-экскурсии, где показали различные локации Хогвартса, в том числе факультетские гостиные и другие хорошо знакомые по фильмам локации.

реклама

Напоминаем, что действие игры разворачивается за добрую сотню лет до событий, описанных в книгах, так что кроме знакомых стен замка здесь не будет ничего общего с книгами Джоан Роулинг.

По плану, релиз Hogwarts Legacy теперь состоится 10 февраля следующего года на всех актуальных стационарных платформах.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

#hogwarts legacy
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Для Hogwarts Legacy разработчики рекомендуют компьютер с Core i5-8400 и GeForce GTX 1080 Ti
В EGS предзаказ Hogwarts Legacy предлагают оформить за 9 999 рублей
Видео: 20 минут успокаивающих красот мира Hogwarts Legacy
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Параллельная реальность производителей железа
182
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 3
10
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
18
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
59
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
57
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
54

Сейчас обсуждают

felsherZZZvvv
16:10
Ничего не сделали а ржут, дальше не продолжай с диагнозом определились!
Россия: американский самолёт-невидимку B-2 Spirit обнаружит и собьёт отечественное ПВО С-500
Manager
16:09
ПВО у РФ очень хорошее. Просто его не везде хватает. Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли более 330 солдат при новых попытках наступления. Российским военным удалось взять в плен двух солдат ВСУ, ...
Россия: американский самолёт-невидимку B-2 Spirit обнаружит и собьёт отечественное ПВО С-500
Вежливый APKWS
16:08
дураки и дороги главные союзники фашисткой педерации.
Китайская UnionPay отказалась обслуживать карты санкционных российских банков
Taketon
16:08
Не проблема, в том что ты в лучшем случае школяр, ну или бездельник без нормальной работы. Просто интересно, а с чем ты сравниваешь? с какими странами с кисельными берегами где для население покупка т...
Параллельная реальность производителей железа
felsherZZZvvv
16:05
Откуда тебе, гею знать, о чем говорят воины-освободители?
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
KENDOR
16:04
Ты это глухой бабушке расскажи.
Украинская студия Frogwares предлагает «бэкерам» на Kickstarter выбрать «послание» на 152-мм артиллерийском снаряде
felsherZZZvvv
16:03
Что в этой мазанине интересного? Особенно на фоне храмов и тюрем? Хрущев правильно таких маляров называл.
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
Вежливый APKWS
16:03
да что там спрашивать. весь крым уже увидел какое у рахи ПВО. и отдыхаи сейчас в своих мухосрансках тоже расскажут о впечатлениях от аналоговнетной техники. в фиоленте вот совсем недавно ПВО собственн...
Россия: американский самолёт-невидимку B-2 Spirit обнаружит и собьёт отечественное ПВО С-500
KENDOR
16:02
Что бы вам люлей ввалить и зимой отмороженную гейропу в стойло поставить, если бузить начнёт. И не путай увеличение численности регулярной контрактной армии и мобилизацию по-хохлятски.
Украинская студия Frogwares предлагает «бэкерам» на Kickstarter выбрать «послание» на 152-мм артиллерийском снаряде
Fincher
16:01
Недорогой Maximus Hero, надо это запомнить.
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем