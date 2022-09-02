Для тех, кому фильмов было мало.

До релиза Hogwarts Legacy ещё долгих пять месяцев — недавно разработчики опять отложили релиз своего проекта — но это вовсе не означает, что нас оставят без свежих видеороликов и дополнительных подробностей. Сегодня, например, нашему вниманию представили видеоролики-экскурсии, где показали различные локации Хогвартса, в том числе факультетские гостиные и другие хорошо знакомые по фильмам локации.

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Напоминаем, что действие игры разворачивается за добрую сотню лет до событий, описанных в книгах, так что кроме знакомых стен замка здесь не будет ничего общего с книгами Джоан Роулинг.

По плану, релиз Hogwarts Legacy теперь состоится 10 февраля следующего года на всех актуальных стационарных платформах.