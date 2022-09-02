А хоть что-то в современном геймдеве может произойти без переносов и задержек?

«Выживач» V Rising получил достаточно широкое распространение и популярность, поэтому перед разработчиками встала ответственная задача — обеспечить проекту регулярную контентную поддержку. К сожалению, первая же попытка оказалась неудачной: представители Stunlock Studios сообщили о том, что первое крупное контентное обновление V Rising выйдет только в следующем году.

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По словам разработчиков, масштаб обновления превысил их скромные возможности, поэтому процесс его подготовки задержится. В планы по контентному наполнению обновления входит новый биом, новое оружие, возможная система рейдов, продвинутая кастомизация экипировки, улучшение баланса, новые возможности, геймплейные функции и многое другое.

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По состоянию на начало августа V Rising приобрели уже более 2,5 миллионов человек. Учитывая, что девелоперы больше не публиковали обновлений на эту тему, до трёх миллионов копий к сентябрю тираж пока не добрался.