На этом с редакционными новостями про любые проекты от данного коллектива — всё.

Как говорится, кому война, а кому способ хорошенько «попиариться» на чужих трагедиях. Коллектив Frogwares, который в своё время выпускал вполне достойные продукты, решил использовать нынешний полыхающий на территории Украины страшный конфликт, чтобы напомнить о себе и о своём новом проекте — ремейке Sherlock Holmes The Awakened

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Сделать это Frogwares решила крайне неоднозначным, и мы даже не побоимся этого слова — экстремистским способом. Так, студия предложила «бэкерам» (тем, кто финансово помогли созданию ремейка на Kickstarter) оставить сообщение, которое они бы хотели видеть в качестве послания на 152-миллиметровом артиллерийском снаряде. В качестве подтверждения, что всё это будет взаправду, использовался постановочный видеоролик с демонстрацией артиллерийской установки и лежащего рядом с ней снаряда с надписью-шаблоном. Сам видеоролик завершается комментарием «военных» о том, что они ждут возможности отправить свои «спецпосылки» в сторону «незваных гостей».

Пользователи Twitter в комментариях под данным «постом» очень быстро разделились на два лагеря. Причём, адекватный лагерь оказался более крупным: по словам пользователей, разработчики из Frogwares переступили опасную черту и начинают использовать видеоигры, чтобы «прославлять войну». Другие не могут поверить, что коллектив всерьёз готов финансировать свою игру такими методами, в результате которых могут погибнуть или быть серьёзно покалечены люди.

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В любом случае, мы в редакции Overclockers.ru больше никаких официальных материалов касательно творчества Frogwares публиковать не будем — по крайней мере, до тех пор, пока руководство студии не одумается. К сожалению, отвечать за блогерский раздел сайта мы не можем, поэтому в нём материалы по играм коллектива могут продолжить всплывать.