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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть современный ремейк первой Assassin’s Creed
Кроме невыносимых «засветов» разница вообще в чём?
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Энтузиасты с YouTube-канала TeaserPlay продолжают из кожи вон лезть, чтобы максимально заполнить ленту видеороликов различными демонстрациями возможностей Unreal Engine 5. После того как по Сети поползли крайне размытые и неоднозначные слухи о том, что новая Assassin’s Creed во многом будет похожа на самую первую часть серии, оставалось только ждать, пока фанаты с огромным количеством свободного времени не выпустят демонстрационный видеоролик, в котором показан «ремейк» Assassin’s Creed на самом современном движке от Epic Games.

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Как и во всех подобных видео, в данном случае преимущества и недостатки одинаковые. Да, картинка, безусловно, выглядит более современной. Однако никакого «вау-эффекта» она не вызывает, да и проблема с бешеной «засвеченностью» переходит от одного видео от TeaserPlay к другому, как будто это такая неотключаемая особенность Unreal Engine 5, что хорошей рекламы данному движку явно не делает.

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Что до реально существующих игр серии Assassin’s Creed, то вчера вечером Ubisoft официально подтвердила работу над проектом с подзаголовком Mirage. Премьера игры состоится 10 сентября в рамках мероприятия Ubisoft Forward.

#ubisoft
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