Энтузиасты с YouTube-канала TeaserPlay продолжают из кожи вон лезть, чтобы максимально заполнить ленту видеороликов различными демонстрациями возможностей Unreal Engine 5. После того как по Сети поползли крайне размытые и неоднозначные слухи о том, что новая Assassin’s Creed во многом будет похожа на самую первую часть серии, оставалось только ждать, пока фанаты с огромным количеством свободного времени не выпустят демонстрационный видеоролик, в котором показан «ремейк» Assassin’s Creed на самом современном движке от Epic Games.
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Как и во всех подобных видео, в данном случае преимущества и недостатки одинаковые. Да, картинка, безусловно, выглядит более современной. Однако никакого «вау-эффекта» она не вызывает, да и проблема с бешеной «засвеченностью» переходит от одного видео от TeaserPlay к другому, как будто это такая неотключаемая особенность Unreal Engine 5, что хорошей рекламы данному движку явно не делает.
Что до реально существующих игр серии Assassin’s Creed, то вчера вечером Ubisoft официально подтвердила работу над проектом с подзаголовком Mirage. Премьера игры состоится 10 сентября в рамках мероприятия Ubisoft Forward.