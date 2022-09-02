Чем дольше, тем лучше.

Недавно Илон Маск (Elon Musk) через своих адвокатов обратился к суду с просьбой дополнить перечень своих претензий к компании Twitter, сделку по покупке которой он собирается оспаривать. Откровения бывшего главы подразделения Twitter, отвечавшего за информационную безопасность, сформировали новую тактику поведения представляющих интересы Маска юристов. Теперь они настаивают, что плачевное положение дел в Twitter с защитой от хакеров и низкая мотивация руководства в вопросе борьбы со спамом вполне могут считаться основаниями для расторжения сделки, о которой стороны договорились в апреле.

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По информации Bloomberg, Илон Маск уже обратился к судье с ходатайством перенести слушание по этому делу с 17 октября на ноябрь, но этим дело не ограничится, поскольку в идеале миллиардер хотел бы добиться смещения судебного заседания на начало декабря.

Источник изображения: Forbes

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Готова ли судья пойти навстречу Илону Маску, станет известно в ближайшее время, ведь новые обстоятельства наверняка потребуют дополнительного времени на рассмотрение документов и опроса свидетелей. Если адвокатам Маска удастся затянуть разбирательство хотя бы до конца октября, то сроки действия соглашения с Twitter к тому моменту уже истекут, и принудить его к покупке компании на апрельских условиях сможет только суд.