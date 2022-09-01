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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В War Thunder в ближайшем крупном обновлении добавят военные беспилотники
Которые за последние пару десятков лет успели стать символом современной войны.
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Вооружённые конфликты последних лет, в которых принимают участие передовые армии мира, отчётливо продемонстрировали важность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, БЛА) при осуществлении военных операций. С помощью «дронов», как их называют на американский манер, производятся не только разведка местности и корректировка артиллерийских ударов, но и непосредственно осуществляются обстрелы позиций противника.

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Чтобы отразить важность данных видов вооружения в современной армии, разработчики War Thunder в ближайшем большом обновлении добавят сразу два класса БПЛА — разведывательные и ударные. Виртуальные беспилотники в War Thunder будут отвечать всем требованиям законов физики.

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Как пишут разработчики, разведывательные БПЛА будут доступны для всех лёгких танков VI—VII ранга в качестве исследуемой модификации. Командир танка сможет запускать беспилотник и с его помощью разведывать местность. Что до ударных БПЛА, то в ближайшем обновлении его сделают доступным только в режиме Реалистичных боёв. Всего на данном этапе добавят три модели ударных беспилотников: «Орион» для российской стороны, Wing Loong 1 для китайской, ну и MQ-1 для американской и других оставшихся. Ударные БПЛА несут на борту противотанковые ракеты, легко достающие закрепившихся оппонентов.

#war thunder
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