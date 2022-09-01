С самого релиза у Halo Infinite всё идёт через пень-колоду. То мультиплеерный сезон задержат, то затянут проведение всё-таки начавшегося сезона, то с проблемами столкнутся, то какую-то функцию отменят. В общем, проект, предполагавшийся как флагманская игра текущего поколения консолей Xbox, сел в одну большую лужу, и выхода из неё пока не видно. Сегодня, например, девелоперы поделились сразу двумя неприятными известиями.
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Во-первых, второй мультиплеерный сезон вынужденно задержится ещё на четыре месяца: предполагалось, что он передаст эстафету третьему сезону уже в ноябре, но сегодня было принято решение о его продлении до марта. В третьем сезоне геймеров ожидают новые внутриигровые события, браузер матчей, а также новые поля боя.
Во-вторых, работу над локальным кооперативным режимом, который должен был позволить игрокам сидеть за одним монитором и вместе проходить сюжет, всё же решили отменить. Ресурсов на это направление у студии 343 Industries попросту нет, и имеющиеся возможности было решено перенаправить на более приоритетные направления.
Стоит отметить, что популярности Halo Infinite на сегодняшний день не осталось и следа, поэтому вряд ли подобные негативные новости станут болезненным ударом для многих.