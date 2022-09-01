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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Многопользовательский экшен Beyond The Wire про Первую мировую покинул ранний доступ Steam
Финальная версия получила систему персонализации бойцов и переработанные карты.
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Издательство Offworld Industries, которое игроки могли знать по шутеру Squad, совместно с разработчиками из Redstone Interactive объявили о выходе из раннего доступа шутера Beyond The Wire. Данный проект, который представляет собой многопользовательский экшен в декорациях Первой мировой войны, доступен в своей финальной версии в Steam.

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Beyond The Wire погружает игроков в безумный и кровавый Западный фронт Первой Мировой. Проект способен удивить как проработанностью оружия той эпохи, так и тактической системой ближнего боя. В здешних боях может участвовать до 100 человек: две команды по 50 человек дополнительно делятся на отряды из девяти солдат и одного командира. Причём, последний может именно командовать боем, наблюдая за ним со стороны.

Игрок в Beyond The Wire в своём отряде может координировать тактику своих действий с участниками остальных групп по 10 человек. Разработчики особенным образом подчёркивают, что в их шутере командное взаимодействие действительно имеет огромное значение. Бойцам нужно будет делиться тактикой налету, предупреждать товарищей по команде о приближающемся противнике, вскрывать вражеские позиции и творить другие подобные вещи.

Финальная версия Beyond The Wire может предложить к ознакомлению целый арсенал оружия той эпохи, десять масштабных карт, десять игровых фракций и предельно жестокую систему рукопашного боя. Именно в релизной версии появилась богатая система персонализации бойцов с 440 элементами исторического снаряжения, а почти все карты были доведены до ума и переработаны в разных деталях.

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На момент написания данного материала у Beyond The Wire есть более 4,1 тысячи отзывов в Steam, из которых 76 % — положительные.

#offworld industries #beyond the wire #redstone interactive
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